سهم موبايلي يقفز 5% بعد التوصل لاتفاق مع الدائنين

قفز سهم اتحاد الاتصالات موبايلي السعودية بنحو 5%، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الشركة عن التوصل إلى اتفاق مع جميع الجهات المقرضة.

وأعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع جميع الجهات المقرضة للتنازل عن المخالفة المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية.

وارتفع السهم بنحو 5%، مطلع التداولات، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب إلى 4.04%، بفعل عمليات جني الأرباح إلى مستوى 29.60 ريالا، حتى الساعة 12:41 بتوقيت السعودية.

وأوضحت "موبايلي" في بيان أنها اتفقت مع البنوك السعودية والدولية ووكالات تصدير الائتمان، على التنازل عن بند مخالفة الشرط المالي المتعلق بتسهيلات وكالات تصدير الائتمان والتسهيلات الباقية.

وكانت "موبايلي" قد قالت في ديسمبر إنها تتفاوض مع دائنيها حول إعادة هيكلة قروض تصل قيمتها الإجمالية إلى 12 مليار ريال.

وفي سياق متصل ارتفع مؤشر سوق السعودية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.69%، إلى 6745 نقطة، بدعم رئيسي من قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 1.53%، فيما قفز مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.55%، بدعم من مكاسب سهم موبايلي.