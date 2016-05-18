الذهب يتراجع بعد بيانات قوية وتوقعات برفع سعر الفائدة

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية وتعليقات من مسؤولين في البنك المركزي، عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة قريباً.

وقال أحد صناع القرار في الاحتياطي المركزي، أمس الثلاثاء، إنه سيسعى من أجل رفع أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو، وتوقع اثنان آخران رفع الفائدة بما يصل إلى ثلاث مرات في العام الحالي.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي ترفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1273.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده 0.5% في الجلسة السابقة. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1275 دولارا للأوقية.

وصعد الذهب 20% في العام الحالي بسبب تكهنات بإبطاء الاحتياطي المركزي الوتيرة المتوقعة لرفع سعر الفائدة، بسبب مخاوف متعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي وتقلبات الأسواق المالية.

وفي بيان لجنة سياسات الاحتياطي المركزي في أبريل، أكد البنك أنه يريد المزيد من الثقة في تعافي الاقتصاد إجمالا قبل رفع سعر الفائدة مجددا. كما أثرت قوة الدولار على الذهب والمعادن النفيسة الأخرى اليوم. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.3%.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9% إلى 17.07 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5% إلى 1043.95 دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم 0.2% ليلامس 581.20 دولار للأوقية.