الذهب يغري الملياردير سوروس وينتزعه من أسواق أميركا

قلص رجل الأعمال والملياردير George Soros استثماراته في الأسهم الأميركية بأكثر من الثلث في الربع الأول من هذا العام.

وقام بشراء 1.7% في Barrick Gold وهي أكبر شركة مصنعة للسبائك في العالم يقع مقرها الرئيسي في كندا، حيث تبلغ قيمة الحصة نحو 264 مليون دولار.

وكان Soros قد كشف امتلاكه لخيارات شراء لنحو مليون سهم في SPDR Gold Trust وهو صندوق استثمار لمتابعة أسعار الذهب.

يشار إلى أن Soros كان قد باع حصة في Level 3 Communications في ديسمبر الماضي، قيمتها نحو 173 مليون دولار، كما باع حصة في Dow Chemical Company بنحو 160 مليون دولار، فيما تخارج مكتب العائلة من Endo International وDelta Air Lines.