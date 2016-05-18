"كليوباترا" تعلن السعر الاسترشادي لأسهمها بسوق مصر

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، عن السعر الاسترشادي لعملية الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية لعدد 40 مليون سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، وبما يعادل 25% تقريباً من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة المصرية تحت رمز CLHO.CA، حيث تهدف عملية الطرح إلى جذب استثمارات رأسمالية جديدة لدعم خطط النمو وتمويل التوسعات المخططة خلال المرحلة المقبلة.

وسيتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، والأخرى طرح عام للجمهور بالسوق المصرية "الطرح المشترك".

وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح.

وقالت الشركة إن السعر الاسترشادي للأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية سوف تتراوح ما بين 8.75 جنيه و11.88 جنيه للسهم، علماً أن السعر النهائي لعملية الطرح قد يقل عن السعر الاسترشادي.

وسيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح الخاص والعام، ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علماً أن الشركة ستقوم بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح.

وتضم الشركة تحت مظلتها أربعة مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، وهي مستشفى كليوباترا ومستشفى القاهرة التخصصي ومستشفى النيل بدراوي ومستشفى الشروق.

كما تدرس الشركة فرص التوسع خارج نطاق القاهرة الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

وخلال عام 2015 قامت المجموعة بإجراء قرابة 34.9 ألف عملية جراحية وعلاج أكثر من 47.2 ألف حالة مقيمة وأكثر من 606.2 ألف حالة بالعيادات الخارجية و278.4 ألف حالة بأقسام الطوارئ.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التشغيلية غير المدققة للمجموعة خلال عام 2015 تضمنت تحقيق إيرادات بقيمة 741 مليون جنيه، فيما بلغ مجمل الربح 234 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 183 مليون جنيه، ووصل صافي الربح إلى 52 مليون جنيه.

وقد حصلت شركة مستشفى كليوباترا خلال أبريل 2016على الموافقات التنظيمية اللازمة للقيد بالبورصة المصرية، علماً أن عملية الطرح العام والخاص ستشمل 40 مليون سهم بحد أقصى من أسهم الشركة، بما في ذلك 34 مليون سهم مخصص لشريحة الطرح الخاص و6 ملايين سهم لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.