لأول مرة.. جامعة سعودية تطرح شركة مملوكة لها للاكتتاب

كشفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة "وادي مكة للتقنية" نبيل كوشك، عن طرح أسهمها للاكتتاب العام مطلع عام 2017، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إعلان تفصيلي عن آليات الطرح.

وأشارت الشركة إلى إمكانية رفع رأس المال البالغ مئة مليون ريال بالإضافة إلى احتمال دخول شركاء في نفس المجال. بحسب صحيفة اليوم.

يذكر أن شركة "وادي مكة للتقنية" مملوكة بالكامل من جامعة أم القرى، وتختص في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة عبر الشراكة بين القطاعات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة.

وهذه هي المرة الأول التي تقوم جامعة سعودية بمثل هذه الخطوة التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلاب الجامعة وأساتذتها وتحويل الثروة المعرفية والإبداعية إلى عوائد مالية للجامعة وللمبدعين والباحثين.