تراجع النفط يهبط بمؤشر السعودية 0.75% لـ6687 نقطة

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الخميس متأثراً بانخفاض أسعار النفط مع صعود الدولار وارتفاع المخزونات الأميركية.

وانخفض المؤشر بنسبة 0.74%، إلى مستوى 6687 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، حتى الساعة 1:01 بتوقيت السعودية.

وخلال التعاملات هبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 80 سنتا أو 1.6%، إلى 48.13 دولار، للبرميل مقارنة بآخر تسوية، وهبط الخام دون مستوى 48 دولارا للبرميل، ونزل الخام الأميركي في العقود الآجلة 63 سنتا أو 1.3 %، إلى 47.56 دولار للبرميل.

قطاع البتروكيماويات ضغط بقوة على مؤشر سوق السعودية، حيث خسر 1.60%، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية 0.50%، والاسمنت 0.32%.

وتصدر عدد من أسهم البتروكيماويات الأكثر خسارة في السوق، حيث تراجع سهم التصنيع 3.76%، أنابيب 3.45%، معادن 3.20%، وسبكيم العالمية 3.07%.

وجاء سهم الإنماء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة بـ477 مليون ريال، سابك 424 مليون ريال، الحكير 204 مليون ريال، وتهامة 115 مليون ريال.