مكاسب للجنيه الاسترليني مع تأييدات للبقاء في الاتحاد

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد أن أظهر آخر استطلاع للآراء تقدماً كبيراً للمعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، قبل شهر من استفتاء المواطنين البريطانيين على بقائهم في الاتحاد.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة الأبحاث "أيبسس موري" إلى أن 55% ممن شملهم المسح يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، مقابل 37% فقط أيدوا الانسحاب منه.

وصعد الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور ونصف الشهر مقابل اليورو وقفزت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل.

وصعدت مبيعات التجزئة 1.3 بالمئة في نيسان/إبريل مقارنة بالشهر السابق متجاوزة التوقعات بزيادة 0.5 بالمئة ومحققة زيادة 4.3 بالمئة على أساس سنوي. ومن المحتمل أن تطغى هذه البيانات على احتمالات خفض سعر الفائدة الذي كان البعض في السوق يأخذها في حساباته بالفعل، وفقا لوكالة "رويترز".

وصعد الاسترليني مقابل الدولار 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوياته في أسبوعين إلى 1.4663 دولار في حين هبط اليورو لأدنى مستوى منذ مطلع فبراير مقابل الجنيه الاسترليني. وهبط اليورو إلى 74.485 بنس متراجعا 0.4 بالمئة خلال اليوم حيث جرى تداوله مقابل 76.72 بنس قبل إعلان بيانات التجزئة.