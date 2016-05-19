نيكاي مستقر مع ضعف الين وارتفاع الدولار

أنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الخميس على تغير لا يذكر بعد جلسة شهدت تباينا في أدائه بين ارتفاع وانخفاض في الوقت الذي بدد فيه مناخ الحذر بشكل عام بعض المكاسب التي تحققت بعد نشر محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والتي عززت الدولار وأضعفت الين.



وظل بعض المستثمرين عازفين عن التداول قبيل اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى الذي سيعقد هذا الأسبوع في اليابان. وأغلق مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى دون تسجيل تغير يذكر عند 16646.66 نقطة.



وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.1% عند 1336.56 نقطة في حين تراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكاي 400 بنسبة 0.2% إلى 12086.37 نقطة.