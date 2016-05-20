أسهم أوروبا تفتتح مرتفعة بدعم من النفط ومكاسب آسيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، اليوم الجمعة، بدعم من مكاسب الأسواق الآسيوية وصعود أسعار النفط. وتصدر سهم "أوني كريديت" قائمة الرابحين مدعوماً بحديث عن احتمال بيع أصول.



وزاد "مؤشر يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعدما نزل 1.2% في الجلسة السابقة. وتصدرت أسهم قطاع المعادن والنفط قائمة الرابحين على مستوى القطاعات بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.



وصعد سهم "أوني كريديت" 3.4% بعدما قالت وسائل إعلام إن البنك قد يدرس بيع أصول لتعزيز قاعدته الرأسمالية، بما قد يساهم في تهدئة المخاوف من احتمال زيادة رأس المال.

غير أن سهم "ريتشمونت" هبط 4.5% بعدما توقعت الشركة عدم تحسن مناخ التجارة بعد استمرار تباطؤ نمو مبيعاتها، وانخفاض مبيعات أبريل بنسبة 15% متأثرة بضعف الطلب على الساعات في هونغ كونغ وأوروبا.



وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني مرتفعا 0.96%، بينما استهل "كاك 40" الفرنسي التعاملات مرتفعا بنسبة 1% و"داكس" الألماني 0.85%.