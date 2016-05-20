الفائدة الأميركية تدفع الذهب لأكبر خسارة في 8 أسابيع

تماسك الذهب، اليوم الجمعة، بعد تكبده خسائر على مدى يومين، لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي له في ثمانية أسابيع بفعل ارتفاع الدولار ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وقال وليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس، إن هناك شعوراً قويا بين مسؤولي البنك المركزي بأن الأسواق تهون من احتمال تشديد السياسة النقدية، وأن مجلس الاحتياطي في طريقه لرفع الفائدة في يونيو أو يوليو.

جاءت تصريحات دادلي بعد يوم من نشر محضر اجتماع المركزي في أبريل، والذي كشف عن أن معظم صناع السياسات يشعرون بأن رفع الفائدة قد يكون مناسبا الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينت، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1254 دولارا للأوقية (الأونصة)، ليقبع قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 1244 دولاراً الذي سجله في الجلسة السابقة. وهبط المعدن الأصفر 1.5% منذ بداية الأسبوع متكبدا أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس.

واستقر الدولار عند أعلى مستوياته في نحو شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية، صباح اليوم الجمعة، متجها لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية مع توقع المستثمرين رفع أسعار الفائدة مبكراً.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا. وصعد الذهب 18% منذ بداية العام الحالي مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، فيما عززت بيانات أميركية إيجابية نشرت أمس الخميس، توقعات رفع الفائدة في الشهر المقبل.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3% إلى 16.53 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ مارس. ويتجه البلاتين والبلاديوم لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي لهما في أكثر من أربعة أشهر.