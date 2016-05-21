الدولار يواصل الصعود مدعوماً باحتمالات رفع الفائدة

سجل الدولار أعلى مستوى أمام الين الياباني في أكثر من ثلاثة أسابيع مدعوما بتوقعات لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية هذا الصيف لكنه تراجع أمام اليورو بعد مبيعات لجني الارباح.

وقفز الدولار أثناء الجلسة إلى 110.58 ين وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل/نيسان. وسجل في نهاية التعاملات في سوق نيويورك 110.20 ين بزيادة قدرها 0.25 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة في ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب أمام العملة اليابانية.

وقال محللون إن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر أبريل/نيسان والذي أشار إلى احتمال قوي لزيادة في أسعار الفائدة الأميركية في يونيو/حزيران مازال يعطي دعما للدولار.

وسجل اليورو في نهاية التعاملات في السوق الأميركي 1.1217 دولار مرتفعا 0.13 بالمئة لكنه ينهي ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر أمام العملة الخضراء.

واستقر الدولار أمام العملة السويسرية عند 0.9905 فرنك بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من عشرة أسابيع عند 0.9925 فرنك.



وأنهى مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الامريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- جلسة التداول مرتفعا 0.03 بالمئة إلى 95.314.