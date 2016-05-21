ضغوط على الذهب رغم مكاسب بـ18% خلال 2016

تراجعت أسعار الذهب لثالث جلسة على التوالي وسجلت أكبر هبوط أسبوعي في حوالي شهرين مع تنامي التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية الشهر القادم، بحسب رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1252.05 دولار للاوقية (الاونصة) في نهاية التعاملات في سوق نيويورك منهيا الأسبوع على انخفاض قدره 1.6 بالمئة في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو/حزيران 1.90 دولار لتسجل عند التسوية 1252.90 دولار للاوقية.

وقال وليام دادلي/ رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي/ إن هناك شعورا قويا بين مسؤولي البنك المركزي الأميركي بأن الأسواق تهون من احتمال تشديد السياسة النقدية.

جاءت تصريحات دادلي بعد يوم من نشر محضر اجتماع المركزي في أبريل/نيسان والذي كشف عن أن معظم صناع السياسات يشعرون بأن رفع الفائدة قد يكون مناسبا الشهر المقبل، وهو ما دفع الذهب للهبوط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1244 دولارا في الجلسة السابقة.

ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وصعد الذهب 18 بالمئة منذ بداية العام الحالي مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي سيرجئ الزيادات الجديدة لأسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.22 بالمئة إلى 16.51 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.82 بالمئة إلى 1017.75 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.24 بالمئة إلى 555.81 دولار للأوقية.

وسجل البلاديوم أكبر خسارة أسبوعية بهبوطه 5.6 بالمئة.