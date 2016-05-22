استثمارات الأجانب بالسوق السعودية تتجاوز 28 مليار دولار

بلغت استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية نهاية الأسبوع الفائت 106 28.2 مليار دولار، تعادل 6.88% من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، والبالغة 1.539 تريليون ريال.

وتوزعت تلك النسبة على المستثمرين الخليجيين الذين استحوذوا على 2.53 % من القيمة السوقية تعادل 39 مليار ريال، في مقابل 4.35% للمستثمرين الأجانب، ما يعادل 67 مليار ريال. أما النسبة الأكبر، فكانت للسعوديين الذين استحوذوا على 93% من القيمة السوقية، تعادل 1.433 تريليون ريال.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الحياة"، يملك الأجانب حصصاً متفاوتة في أسهم الشركات المدرجة في السوق، ما عدا أربع شركات يُمنع على الأجانب التملك فيها، وهي "شركة طيبة القابضة"، و"مكة للإنشاء والتعمير"، و"جبل عمر للتطوير" و"شركة مدينة المعرفة".

ويبلغ عدد الشركات المساهمة التي يستثمر فيها الأجانب في سوق الأسهم 169 من كل القطاعات، ويُعد "البنك السعودي – البريطاني" الأكبر لجهة قيمة استحواذ الأجانب التي تبلغ 14.1 مليار ريال شكلت 41% من القيمة السوقية للمصرف، تلاه "البنك السعودي – الفرنسي" الذي تبلغ مساهمة الأجانب فيه 9.75 مليار ريال.

أما "البنك العربي الوطني" فبلغت مساهمة الأجانب فيه 40.7% تعادل 7.93 مليار ريال، تلاه "البنك السعودي – الهولندي" الذي استحوذ الأجانب على 41.1% من قيمته السوقية تعادل 5.94 مليار ريال.

وبلغت مساهمة الأجانب في "شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات" 39.15% تعادل 4.22 مليار ريال، فيما تراجعت مساهمة الأجانب فيها في جلسة الخميس 0.22% تعادل 9.3 مليون ريال، تلتها "مجموعة سامبا المالية" التي تبلغ مساهمة الأجانب فيها 2.33 مليار ريال.

ويملك الأجانب 1.13% من أسهم "مصرف الراجحي" بقيمة 1.084 مليار ريال، وارتفعت مساهمتهم في "البنك السعودي للاستثمار" إلى 10.25% تعادل 926 مليون ريال، في حين بلغت مساهمة الأجانب في "الأهلي التجاري" 835 مليون ريال، أما ملكيتهم في "سابك" فشكلت 0.33% تعادل 823 مليون ريال.

وكانت السوق السعودية فُتحت أمام المؤسسات الأجنبية منذ يونيو 2015. وتحظر اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم السعودية، تملّك الأجانب مجتمعين أكثر من 10% من القيمة السوقية، وتشمل هذه النسبة اتفاقات المبادلة والحصص الاستراتيجية للأجانب في الشركات السعودية، كما تحظر اللائحة تملك الأجانب أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة.