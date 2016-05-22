سهم اليمامة للحديد يقفز 10% إلى 39.6 ريال بأول جلسة

قفز سهم اليمامة للصناعات الحديدية بنحو 10% في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، مخالفا بذلك الاتجاه العام للسوق الذي تراجع بنحو 0.41%.

ويتمسك المستثمرون بما لديهم من أسهم اليمامة للحديد وسط توقعات بارتفاعات متواصلة للسهم، حيث بلغ عدد الصفقات على السهم 1167 صفقة بقيمة إجمالية 1.9 مليون ريال، حتى الساعة 12:30 بتوقيت السعودية.

ويعتبر إدراج "اليمامة للحديد" الثالث في السوق السعودية، حيث بدأ التداول على كل من "الأندلس العقارية" في يناير، و"المستشفى السعودي الألماني" في مارس الماضي.

وبإدراج أسهم شركة "اليمامة" ضمن قطاع "التشييد والبناء" يصل عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع إلى 18 شركة، وليصل إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق السعودي إلى 174 شركة.

وكانت "اليمامة" قد طرحت 15 مليون سهماً، تمثل 30%، من رأسمالها للإكتتاب العام. وتم طرح أسهم "اليمامة" بسعر 36 ريالاً للسهم ، وتخصيص 70%، من أسهم الاكتتاب للمؤسسات.

وفي سياق متصل، تراجع مؤشر السعودية بنسبة 0.41% إلى 6667 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 2.22 مليار ريال، وأحجام 104 ملايين سهم.

وضغطت عدد من القطاعات على مؤشر السوق، من بينها المصارف والخدمات المالية الذي تراجع 0.48%، الصناعات البتروكيماوية 0.72%، والاسمنت 0.25%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا سلامة 8.82%، إسمنت نجران 4.75%، التأمين العربية 3.06%، والخليجية العامة 2.85%.

كما تراجع سهم سابك بنسبة 0.76%، على خلفية نفي الشركة وجود أي خطط دمج أعمال الكيمياويات مع شركة أرامكو.