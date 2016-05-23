المخاوف من ضريبة المبيعات تهبط بالأسهم اليابانية

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من أن تمضي الحكومة قدماً في خطتها الرامية إلى زيادة ضريبة المبيعات في أبريل المقبل، مما يشكل مخاطرة بضربة جديدة للاقتصاد المتباطئ.

وانخفض مؤشر "نيكاي" القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.5% لينهي الجلسة عند 16654.60 نقطة، بعدما هبط أكثر من 1% خلال التداول.

وقال وزير المالية الياباني تارو آسو إنه أبلغ وزير الخزانة الأميركي جاك لو أن بلاده ستمضي قدما في رفع ضرائب المبيعات في أبريل، وهي خطوة توقع المتعاملون في السوق لفترة طويلة تأجيلها.

ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.4% لينهي الجلسة عند 1338.68 نقطة، مع انخفاض جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً باستثناء عشرة مؤشرات فقط.

وهبط مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكي 400" بنسبة مماثلة إلى 12090.65 نقطة.