اتصالات والدار يدفعان مؤشر أبوظبي للصعود إلى 4206 نقطة

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الاثنين، بعد صعود ستة أسهم أبرزها اتصالات والدار.

وزاد المؤشر العام 0.4%، رابحاً 18.9 نقطة، صاعداً إلى 4206.56 نقطة، متوافقاً مع توقعات المحللين، ومتجاهلاً تراجعات أمس الأحد.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم أبوظبي الإسلامي بـ 2.2%، تلاه سهم إشراق مرتفعاً 1.3%، إضافة إلى أسهم اتصالات، وبنك أبوظبي الوطني، والدار بنسبة 1.2%، و0.7%، و0.4% على التوالي.

وجرت التداولات في تلك الأثناء على 10.95 مليون سهم، بقيمة 11.8 مليون درهم، من خلال 124 صفقة.