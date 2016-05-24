"دبي باركس": تغطية أسهم زيادة رأس المال بلغت 125%

أكدت شركة "دبي باركس" آند ريزورتس في بيان، أن تغطية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الجديدة بلغت نسبتها 125%، بنهاية تداولات يوم أمس الاثنين.

وبينت الشركة في إفصاحها للبورصة، أن حصيلة الاكتتاب بلغت 2.1 مليار درهم. وبدأ الاكتتاب في زيادة رأس المال الشركة يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 25 مايو 2016، حيث سيتمكن حاملو حقوق الاكتتاب خلال هذه الفترة من الاكتتاب في أسهم جديدة بسعر 1 درهم للسهم الواحد.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت بتاريخ 18 إبريل 2016، على زيادة رأس المال بنسبة 26.54% عن طريق طرح أسهم جديدة قدرها 1678.08 مليون سهم للمساهمين.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل تأسيس وتطوير منتزه ترفيهي جديد باسم "سيكس فلاجز"، وتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة.

واستهل سهم الشركة تعاملات اليوم بتراجع نسبته 0.78% عند سعر 1.28 درهم، وذلك من خلال تداول 181.7 ألف سهم، بقيمة 232.55 ألف درهم.