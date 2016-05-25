اليونان تحصل على 10 مليارات يورو بعد إصلاحات صعبة

بعد محادثات استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، وافق وزراء مالية مجموعة اليورو على الإفراج عن 10.3 مليارات يورو في تمويل جديد لليونان إعترافا منهم بالاصلاحات المالية المؤلمة التي قامت بها البلاد.

وسيتم إعطاء اليونان 7.5 مليار يورو من هذه الأموال في يونيو المقبل.

لكن الخطوة الأكثر أهمية تمثلت في اتفاق أقرت بمقتضاه منطقة اليورو منح اليونان المزيد من الدعم المالي إذا دعت الحاجة في عام 2018، للوفاء بالمعايير المتفق عليها بشأن عبء مدفوعاتها.

وكانت هذه الخطوة كافية للحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي على الانضمام مرة أخرى إلى منطقة اليورو في تمويل برنامج الإنقاذ المالي لليونان.