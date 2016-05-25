بيانات أميركية قوية تدعم الدولار بجانب سلة العملات

سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات اليوم الأربعاء بدعم من بيانات المساكن الأميركية القوية التي تصب في صالح التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قريبا قبل أن تتراجع العملة الأميركية قليلا بعد ذلك.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 95.503 بعدما صعد في وقت سابق إلى 95.661 بما يزيد قليلا عن المستوى المرتفع الذي سجله في التعاملات الخارجية بعد أن أظهرت بيانات زيادة مبيعات منازل الأسر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثماني سنوات في أبريل في حين سجلت الأسعار مستوى قياسيا، وفقا لوكالة "رويترز".



وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1153 دولار لكنه ظل غير بعيد عن أدنى مستوى في عشرة أسابيع البالغ 1.1133 دولار والذي سجله يوم الثلاثاء عندما هبط 0.7%.



وانخفض الدولار 0.1% أمام العملة اليابانية إلى 109.93 ين بعدما ارتفع إلى 110.195 ين في وقت سابق خلال الجلسة مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي بلغ 110.590 ين يوم الجمعة.



وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.4614 دولار بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى في خمسة أيام عند 1.4641 دولار يوم الثلاثاء عندما قفز أكثر من واحد بالمئة.



وزاد الدولار الاسترالي 0.3% إلى 0.7205 دولار أميركي متراجعا قليلا عن أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر البالغ 0.7145 دولار أميركي والذي سجله في التعاملات الخارجية.