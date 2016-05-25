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نيكاي عند أعلى مستوى في نحو شهر مع تراجع الين

المصدر: طوكيو - رويترز
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ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في نحو شهر اليوم الأربعاء حيث تلقت أسهم الشركات المصدرة دعما من ارتفاع الدولار بعد نشر بيانات قوية حول المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في الوقت الذي صعد فيه سهم سوني بعد نشر بيانات أرباح الشركة.

وقفز سهم سوني 6.5% واحتل المرتبة الثانية بين الأسهم الأكثر تداولا بعدما أعلنت الشركة أرباحها التي أعطت إشارة على أداء قوي في القطاعات الأساسية على الرغم من أثر الزلازل التي وقعت في أبريل على بعض عملياتها.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.6% إلى 16757.35 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 27 أبريل الماضي.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% إلى 1342.88 نقطة في حين صعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة مماثلة إلى 12118.43 نقطة.

كلمات دالّة

#نيكاي, #الأسهم اليابانية, #أسواق مال, #اقتصاد

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