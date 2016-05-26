إقبال المستثمرين في آسيا ينتشل الذهب من الخسائر

صعدت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، متجهة نحو تسجيل أول مكاسب في سبع جلسات مع إقبال المستثمرين على الشراء لتغطية مراكز مدينة، بعد يوم من هبوط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع، بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة ربما الشهر القادم.



وقال محللون إن تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية، وصعود أسعار النفط قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، شجعا أيضا على شراء الذهب.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.57% إلى 1230.70 دولار للاوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد هبط في الجلسة السابقة إلى 1217.25 دولار، وهو أدنى مستوى منذ السادس من أبريل.



وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.59% الى 1231.00 دولارا للاوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.21% إلى 16.45 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.76% إلى 1005.40 دولار للأوقية، وقفز البلاديوم 2.84% إلى 543.00 دولارا للأوقية.