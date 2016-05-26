قطر تطلق أكبر إصدار للسندات الدولية بـ 9 مليارات دولار

قالت مصادر مصرفية إن قطر أصدرت سندات Eurobonds بقيمة هي الأكبر حتى الآن من الشرق الأوسط، بلغت تسعة مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم تسعيرها اليوم.

وينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وبعائد 120 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، والشريحة الثانية بالمبلغ ذاته ولكن لمدة 10 سنوات، وبعائد 150 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، أما الشريحة الثالثة فتصل قيمتها إلى ملياري دولار ومدتها 30 عاما بعائد يبلغ 210 نقطة أساس.



ويعد حجم الإصدار تقريبا ضعف ما كانت تستهدفه قطر سابقا -بحسب مصرفيين- والذي كان في حدود الخمسة مليارات دولار.



وبذلك، يصل حجم الإصدارات في الشرق الأوسط هذا العام إلى 30 مليار دولار، علما أن إمارة أبوظبي أصدرت سندات Eurobonds بقيمة خمسة مليارات دولار الشهر الماضي، فيما تنتظر الأسواق سندات دولية من السعودية أيضاً.