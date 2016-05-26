تغطية اكتتاب مستشفى كليوباترا 7 مرات ببورصة مصر

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا عن تخصيص طلبات الاكتتاب وتحديد السعر النهائي لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية، لعدد 34 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المملوكة لعدد من المساهمين الحاليين، وذلك بسعر 9 جنيهات للسهم "السعر النهائي للطرح".

وتمت تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية وذوي الملاءة المالية بمعدل 6.73 مرة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 2.059 مليار جنيه تقريباً (حوالي 231.9 مليون دولار).

ويصل بذلك رأس المال السوقي لشركة مستشفى كليوباترا إلى 1.44 مليار جنيه، أي حوالي 162.2 مليون دولار، بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية، وذلك قبل إصدار أسهم زيادة رأس المال التالية لإتمام الطرح وبدء التداول على أسهم الشركة.

ومن المقرر طرح 40 مليون سهم عادي من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة في مجال الأوراق المالية، وذلك لعدد 34 مليون سهم، والأخرى طرح عام للجمهور لعدد 6 ملايين سهم "الطرح المشترك".

وسوف تقوم الشركة بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك، وبدء التداول في البورصة المصرية، على أن يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح.

وتصل بذلك نسبة الأسهم حرة التداول إلى 25% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك في حالة عدم تنفيذ مدير حساب الإستقرار لأي عمليات بغرض دعم واستقرار سعر السهم، وكذلك عدم رجوع أي أسهم للمساهمين عارضي البيع في نهاية مدة حساب دعم واستقرار سعر السهم.

كما سيتم بيع الأسهم من جانب المساهم الرئيسي بنفس السعر لشريحتي الطرح العام والخاص.

ومن المقرر أن يحصل المساهم عارض البيع على مجمل الحصيلة النقدية الناتجة عن عملية الطرح المشترك، علما بأن الشركة ستقوم بإصدار أسهم زيادة رأسمال تالية لتنفيذ الطرح المشترك وبدء التداول بالبورصة المصرية، وذلك بحد أقصى 40 مليون سهم. وسوف يقتصر حق الاكتتاب في أسهم الزيادة المذكورة على المساهم البائع من خلال الطرح، وسيكون الاكتتاب في تلك الزيادة بالسعر النهائي للطرح.

وسيتم غلق باب الاكتتاب في شريحة الطرح العام للجمهور بالسوق المصرية يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2016، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بعد استيفاء متطلبات التخصيص الواردة بنشرة الطرح العام التي تم الإعلان عنها في 21 مايو 2016، وبما يتفق مع أحكام وقواعد القيد بالبورصة المصرية، مع مراعاة ألا يقل عدد المساهمي عن 300 مساهم، وأن تمثل الأسهم حرة التداول 5% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة.