"جي إف إتش" تخطط لإدراج "الخليجي التجاري" في بورصة دبي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إف إتش" البحرينية، إن المجموعة تخطط لإدراج "المصرف الخليجي التجاري" التابع لها في بورصة دبي، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في القطاع المالي الإقليمي.

وتمتلك "جي إف إتش"47% من المصرف الخليجي التجاري، تقدر قيمتها السوقية بـ 79 مليون دولار.

وقال "هشام الريس" إن المجموعة دخلت في مباحثات مع شركة للخدمات المالية بخصوص عملية استحواذ محتملة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف الريس أن "المجموعة تهدف لأن تحقق نحو 15% من دخلها على مدى العامين القادمين، من الإستثمارات العقارية".

