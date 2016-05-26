مسؤول: تقسيمات جديدة للقطاعات بسوق السعودية في 2017

قال وكيل هيئة السوق المالية والمنتجات الاستثمارية في السعودية رائد بن أحمد إن الهيئة وشركة السوق المالية "تداول" تهدفان إلى تسهيل إجراءات الإدراج في السوق، والتواصل مع الشركات لطرح أسهمها في سوق الأسهم للاكتتاب العام وتشجيعها وحل بعض التساؤلات لديها.

وأضاف بن أحمد "خلال العام المقبل 2017 سيتم تقسيم قطاعات السوق، بهدف وضع الشركات في القطاع الحقيقي لها، وستكون هناك تقسيمات للقطاعات، قطاعات رئيسية، وقطاعات فرعية مثل الأسواق الأخرى، ونحن لا نتدخل في المعايير التي تخص السوق"، بحسب صحيفة "الحياة".

وأضاف بن أحمد "الناس يعتقدون أن عمق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وزيادة حجم السوق، ولكن في نظرنا أن تكون لدينا سوق مالية للأسهم أو المنتجات الاستثمارية الأخرى تستوعب السيولة وصاحب القرار الاستثماري بالبيع والشراء".

وأوضح بن أحمد أنه من دخول ملف الشركة التي ترغب بطرح أسهمها للاكتتاب إلى الهيئة حتى الطرح للاكتتاب العام، يستغرق الأمر بحدود أربعة أشهر وفي السابق قبل ثلاث سنوات كان ذلك يراوح بين 14 و18 شهراً.