الذهب يهبط لأدنى مستوى في 8 أسابيع

هبط الذهب إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع اليوم الجمعة، واتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في تسعة أسابيع، مع تضرر معنويات المستثمرين جراء توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية بفعل بيانات اقتصادية إيجابية.

كما تضرر المعدن الأصفر من الأسهم الآسيوية التي ارتفعت اليوم الجمعة، ومن استقرار مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، دون تغير يذكر.

وارتفع الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1221.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، بعدما هوى إلى 1211.30 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو المستوى الأدنى منذ الأول من أبريل. وهبط المعدن نحو 2.5% منذ بداية هذا الأسبوع متجها نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ 25 مارس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأميركية حيث ظل عند 1221 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامست الفضة أدنى مستوى منذ 18 أبريل عند 16.12 دولار للأوقية، في حين سجل البلاتين أدنى مستوياته في أكثر من شهر في التعاملات الفورية، واتجه نحو تسجيل أكبر تراجع منذ 15 يناير.