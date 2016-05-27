2.3 مليار ريال اكتتابات بالسوق السعودية منذ بداية 2016

بلغ إجمالي قيمة متحصلات الاكتتابات العامة في السوق السعودية (مبالغ الطروحات) 2.316 مليار ريال منذ بداية العام 2016 حتى نهاية تداولات أمس الخميس، مقارنة بـ954 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 143%.

ووفقا لرصد أجرته صحيفة "الاقتصادية"، فإنه جرى طرح شركتين منذ بداية العام 2016 للاكتتاب العام، هما شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة "اليمامة" للصناعات الحديدية، بعدد أسهم مصدرة تبلغ نحو 142.84 مليون سهم "92.04 مليون سهم للأولى، و50.8 مليون سهم للثانية".

في حين بلغ عدد أسهم الاكتتاب نحو 42.86 مليون سهم "27.61 مليون سهم للأولى، و15.25 مليون سهم للثانية"، حيث بلغ سعر الطرح لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية 64 ريالا لكل سهم، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية 36 ريالا لكل سهم.

كما بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا في تلك الأسهم نحو 1.03 مليون مكتتب، "405.96 ألف مكتتب للشرق الأوسط للرعاية الصحية، و628 ألف مكتتب لشركة اليمامة للصناعات الحديدية".

أما خلال النصف الأول من العام الماضي، فقد بلغت قيمة متحصلات الاكتتابات العامة (مبالغ الطروحات) نحو 954 مليون ريال، وقد تم طرح شركتين خلال الفترة ذاتها، هما شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق والشركة السعودية للعدد والأدوات.

وبلغ إجمالي عدد أسهمهم المصدرة نحو 74 مليون سهم بنحو 50 مليون سهم للأولى، و24 مليون سهم للثانية، في حين بلغ عدد الأسهم التي طرحت للاكتتاب 22.2 مليون سهم "15 مليون سهم للأولى، و 7.2 مليون سهم للثانية".

في حين بلغت متحصلات الاكتتاب لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق 450 مليون ريال، والشركة السعودية للعدد والأدوات نحو 504 ملايين ريال، بإجمالي قدره 954 مليون ريال، فيما بلغت الأموال المجمعة للشركتين 1.74 مليار ريال "851 مليون ريال للأولى، و892 مليون ريال للثانية".

وبلغ سعر الطرح للشركة الأولى 30 ريالا، وفي الثانية بلغ 70 ريالا، فيما بلغ عدد الأفراد الذين اكتتبوا في أسهم الشركتين السابقتين 2.41 مليون مكتتب فرد.

وتنتظر سوق الأسهم طرح شركة "لازوردي" خلال الفترة المقبلة تحديدا في تاريخ 5 يونيو، ويبلغ عدد الأسهم التي تطرح للاكتتاب 12.9 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة.

يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية فقد نحو 6% من قيمته منذ بداية العام حتى نهاية تداولات أمس، منهيا جلسة أمس الخميس عند مستوى 6482 نقطة، بينما أغلق بنهاية العام الماضي عند مستوى 6912 نقطة فاقدا نحو 429 نقطة.

وبرصد الفترة ذاتها من العام الماضي، يتضح أن المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 18% منذ بداية العام نفسه، ما يعادل نحو 1468 نقطة، حيث أغلق بنهاية تداولات 26 مايو 2015 عند مستوى 9801 نقطة، وبدأ تداولاته بداية العام ذاته عند مستوى 8333 نقطة.