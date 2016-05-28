الأسهم السعودية تفقد 2.3% خلال أسبوع رغم مكاسب النفط

على الرغم من المكاسب التي حققتها أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر٬ فإن سوق الأسهم السعودية سجلت خسائر حادة خلال الأسبوع٬ وسط تراجع طال أسعار أسهم 161 شركة مدرجة٬ مقابل ارتفاع أسعار أسهم 7 شركات فقط.

ويعكس الانخفاض الحاد الذي منيت به سوق الأسهم السعودية حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون، في وقت تقترب فيه الشركات المدرجة من إنهاء الربع الثاني، في وقت كانت قد أعلنت فيه نتائج جيدة خلال الربع الأول من هذا العام٬ والتي أظهرت انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 2%، عن الربع المماثل من العام المنصرم٬ على الرغم من أن أسعار النفط حينها سجلت أدنى مستوياتها منذ 12 عاما، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.3 %٬ أي ما يعادل 213 نقطة٬ ليغلق بذلك عند مستويات 6482 نقطة٬ فيما أنهت أغلبية أسهم الشركات تداولاتها على تراجع.

وأنهت جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض٬ باستثناء قطاع التجزئة الذي سجل ارتفاعا طفيفا بنحو 3.0%٬ فيما جاء قطاع الفنادق والسياحة الأكثر انخفاضا بنحو 7.9%٬ تلاه قطاع التأمين بنحو 2.7%٬ كما تراجع قطاعا المصارف والبنوك والبتروكيماويات بـ1.3%٬ و9.1%٬ على التوالي.

وسجلت قيمة تداولات هذا الأسبوع تراجعا ملحوظا٬ حيث بلغت نحو 64.22 مليار ریال أو 6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 31.26 مليار ریال أو 7 مليارات دولار، خلال الأسبوع الذي يسبقه.