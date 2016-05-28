الذهب عند أدنى مستوى في 3 شهور بعد تلميحات رفع الفائدة

هبط سعر الذهب 1%، الجمعة مسجلا أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر وزادت خسائره بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة خلال شهور إذا استمر تحسن الاقتصاد وهي تصريحات دعمت الدولار.



وقالت يلين في تصريحات في بوسطن "يواصل الاقتصاد التحسن... ويبدو أن النمو ينتعش." وأضافت "إذا استمر هذا وواصلت سوق العمل التحسن.. وهو ما أتوقع حدوثه... ستكون مثل هذه الخطوة مناسبة في الشهور القادمة."



ودفعت تلك التصريحات مؤشر الدولار لأعلى مستوى له في شهرين.



وتراجع الذهب 0.9%، في المعاملات الفورية إلى 1208.9 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بعدما هوى إلى 1206.45 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوى منذ 22 فبراير.



ويتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية 3.5%، ستكون الأكبر منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني ورابع خسارة أسبوعية على التوالي بعدما أشار محضر اجتماع المركزي الأميركي الذي نشر الأسبوع الماضي إلى أن رفع الفائدة ربما يكون عاجلا وليس آجلا.



وتراجع المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.5%، عند التسوية إلى 1213.80 دولار.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لامست الفضة في التعاملات الفورية أدنى مستوى في نحو 6 أسابيع عند 16.09 دولار للأوقية وجرى تداولها لاحقا منخفضة 0.8%، إلى 16.18 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 1.6%، إلى 972.24 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته في أكثر من 5 أسابيع 970 دولارا للأوقية. وهبط البلاديوم 1.2%، إلى 534.05 دولار للأوقية.