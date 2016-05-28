بورصتا الإمارات تجذبان استثمارات

يلجأ المحللون ومديرو المحافظ الاستثمارية ومديرو البحوث إلى إعادة احتساب مؤشرات المال والنمو والسيولة وجاذبية الأسعار المتداولة لأسهم الشركات المدرجة بعد كل إفصاح، سواء الإفصاح ربع السنوي (كل ثلاثة شهور) أو الإفصاح نصف السنوي أو الإفصاح السنوي. وتفرض قوانين هيئات الأوراق المالية على الشركات المدرجة في الأسواق المالية هذه الإفصاحات بهدف تفاعل المستثمرين في الأسواق مع هذه البيانات المالية بما يساهم في حفز الطلب على أسهم الشركات التي حققت نمواً في أرباحها وتميزاً في مؤشراتها.

وفي مقدم مؤشرات الجاذبية مُضاعَف الأسعار الذي يحتسب بقسمة سعر السهم في السوق على ربحيته، وكلما انخفض مُضاعَف سعر أسهم أي شركة، ارتفع حجم الطلب عليه مثله مثل أي سلعة، شرط أن يكون مصدر الأرباح المحققة تشغيلياً أو استثمارياً وألا تكون الأرباح موقتة أو غير متكررة. وإذا ركزنا على مُضاعَف الأسعار باعتباره أكثر المؤشرات شعبية بالنسبة إلى المحللين ومديري صناديق الاستثمار، نلاحظ أن متوسط مُضاعَف أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي هي الأرخص بين أسواق الخليج الأكثر سيولة وهي أسواق الإمارات والسعودية وقطر والكويت، بينما يعاني سوقا البحرين وعُمان من ضعف السيولة.

ولا يفضل نسبة مهمة من الاستثمار المؤسسي والفردي الاستثمار في أسواق تعاني من نقص السيولة نتيجة صعوبة تنفيذ أوامر البيع والشراء في الأوقات المطلوبة إضافة إلى أن ضعف السيولة يؤثر في مصداقية الأسعار المعلنة وواقعيتها. ويبلغ متوسط مُضاعَف الأسعار للسوق 10 أضعاف.

ويصل متوسط مُضاعَف أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوقي الإمارات (سوق دبي وسوق أبو ظبي) يصل إلى نحو 11 ضعفاً، فيما يبلغ متوسط مضاعف أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية 15.2، وفي الكويتية 14.3، وفي القطرية 12.8. ويُلاحظ أن متوسط مضاعف أسعار أسهم العديد من الشركات القيادية في سوقي الإمارات انخفض إلى مستويات مغرية للمستثمرين في الأجل الطويل والاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار النمو الملحوظ والمتوقع في أداء معظم القطاعات الاقتصادية.

وبلغ متوسط مضاعف سعر أسهم «بنك دبي الوطني» وهو أكبر مصرف إماراتي 6.8 ضعف فقط علماً بأن المصرف حقق نمواً متواصلاً في أرباحه خلال السنوات الخمس الماضية ما انعكس على قيمة حقوق مساهميه وقيمة موجوداته وتوزيعاته السنوية وسعره في السوق، ويُلاحَظ أن العديد من المصارف الوطنية الكبيرة يتراوح متوسط مضاعف أسعارها نحو ثمانية أضعاف، وفي مقدمها «بنك أبو ظبي الوطني» و»بنك أبو ظبي التجاري» اللذان يملك جهاز أبو ظبي للاستثمار حصة الأسد من رأس مالهما.

ولا شك في أن عوامل نفسية وتراجع مستوى الثقة وارتفاع الأخطار في الاستثمار في أسواق الخليج نتيجة ارتباط حركة مؤشرات أدائها بعوامل خارجية يأتي في مقدمها تحركات سعر النفط وأداء الاقتصاد العالمي وتحركات سعر الفائدة الأميركية وتحركات أسواق المال العالمية لعبت دوراً سلبياً في الإقبال على الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق.

ولا شك في أن انضمام أسواق الأسهم الإماراتية إلى مؤشرات «مورغان ستانلي» العالمية وإدراج العديد من الشركات المدرجة في هذه المؤشرات عزز من ارتباط أسواق الإمارات بالعوامل الخارجية التي أشرنا إليها إضافة إلى أن قوة سيولة المضاربين في أسواق الإمارات في مقابل محدودية قوة الاستثمار المؤسسي تؤدي دوراً سلبياً في كفاءة الأسواق وعدم الالتفات إلى الأساسيات سواء المتعلقة بالاقتصاد الإماراتي أو الشركات المدرجة ما أدى إلى تركيز نسبة مهمة من المستثمرين على الاستثمار القريب الأجل.

*نقلا عن صحيفة "الحياة".