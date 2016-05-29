مكاسب للدولار والأسهم بعد تصريحات "يلين" برفع الفائدة

شهد الدولار ارتفاعات قوية أمام جميع العملات، بعد تصريحات رئيسة الفيدرالي "جانيت يلين" يوم الجمعة التي توقعت فيها أن يرفع البنك أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.

ودعمت تصريحات "يلين" التوقعات بأن يرفع الفيدرالي الفائدة خلال اجتماعاته في يونيو أو يوليو.

وأشارت "يلين" في حديثها في جامعة "هارفارد"، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأميركية بدأت تستقر خاصةً بيانات التوظيف، وتوقعت أن يعاود التضخم الصعود خلال العامين القادمين تجاه المستوى المستهدف للفيدرالي والبالغ 2%.

وارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد تصريحات "يلين"، لتتجه نحو مستوياتها التي سجلتها في مارس.