الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر

تراجع الذهب إلى أقل من 1200 دولار للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار أمام الين إلى أعلى مستوياته منذ نهاية أبريل وبعد أن قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إنه ينبغي رفع أسعار الفائدة.



وكانت يلن قالت يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يرفع أسعار الفائدة "في الشهور المقبلة" إذا استمر تحسن الاقتصاد وخلق وظائف جديدة وذلك في تصريحات داعمة لرفع أسعار الفائدة في يونيو أو يوليو.



وتراجع الذهب 0.9 بالمئة إلى 1201.41 دولار للأونصة حتى الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل في وقت سابق إلى 1199.60 دولار وهو أدنى مستوى منذ 17 فبراير شباط.



وانخفض الذهب الأميركي واحدا بالمئة إلى 1201.40 دولار.



وارتفع الدولار لأكثر من 111 ينا اليوم الاثنين لأول مرة منذ أواخر أبريل وذلك بعد تصريحات يلين نهاية الأسبوع الماضي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة والبلاتين في التعاملات الفورية إلى مستويات هي الأدنى منذ سبعة أسابيع.



وهوت الفضة 1.8 بالمئة إلى 15.94 دولار للأونصة بعد أن وصلت إلى 15.87 دولار في وقت سابق اليوم مسجلة أدنى مستوياتها منذ 12 أبريل.



وتراجع البلاتين إلى 961 دولارا للأونصة مسجلا أدنى مستوياته منذ الثامن من أبريل.



وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 537.05 دولار للأونصة.



