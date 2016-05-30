الكويت:400 مليون دينار سندات في يونيو لسد عجز الموازنة

كشفت مصادر مالية لجريدة "القبس"، النقاب عن توجه الكويت لإصدارات سندات وتورق بقيمة تصل إلى 400 مليون دينار لسد عجز الموازنة، خلال شهر يونيو المقبل على أن يتم إصدار 100 مليون دينار ما بين تورق وسندات أسبوعيا، وبفائدة ومعدل ربح يصل إلى 1.25% لمدة سنة و1.5 % لمدة سنتين.

وصدر بيان للاكتتاب في الإصدار رقم 8 لعمليات التورق للدين العام بقيمة 50 مليون دينار لمدة سنة واحدة، علما بأن تاريخ الإصدار يوم الأربعاء المقبل 1 من شهر يونيو، وتاريخ الاستحقاق الأربعاء الموافق 31 مايو 2017 وبمعدل ربح 1.25%.

وأفادت المصادر أن فترة الاكتتاب كانت من يوم الخميس 26 مايو إلى يوم الأحد 29 مايو 2016، وتم يوم أمس تخصيص الإصدار.

كما صدر بيان للاكتتاب في الإصدار رقم 1279 لسندات الخزانة، وحجم الإصدار 50 مليون دينار موزعا على الفئات التالية 1000 دينار، 10000 دينار، 50 ألف دينار، 250 ألف دينار، 500 ألف دينار، علما بأن تاريخ الإصدار الأربعاء 1 من يونيو المقبل.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن مشاركة البنوك ضعيفة خاصة للفترات الطويلة، نظرا لتخوفها من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع للفيدرالي الأميركي خلال الفترة القليلة المقبلة وما قد يصاحبها من ارتفاع في أسعار الفائدة على الدينار الكويتي.

وذكرت المصادر أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية مناقشة عدم قابلية البنوك المشاركة في الإصدارات، لاسيما طويلة الأجل لفترة الخمس سنوات، وتمت مخاطبة المعنيين لمراجعة هذه الإصدارات مرة أخرى، ومعرفة أسباب عدم المشاركة في الإصدارات من قبل البنوك.