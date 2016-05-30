هدوء نسبي بسوق مصر.. وتغيير مواعيد التداول في رمضان

أعلنت إدارة البورصة المصرية تعديل مواعيد التداول خلال شهر رمضان المبارك، لتكون جلسة التداول اليومية بالبورصة وجلسة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1:30 ظهراً، وتسبقها جلسة استكشافية من الساعة 9:30 صباحاً.

كما قررت أن يبدأ تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلى الساعة 9:30 صباحاً، والقبول من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 9:45 صباحاً.

وتكون جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة "سوق الأوامر خارج المقصورة" يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

كما تكون جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة "سوق الصفقات خارج المقصورة" من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

وجلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً "خارج المقصورة" من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 11:30 صباحاً، مع تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 وحتى الساعة 2 ظهراً.

وعلى صعيد جلسة اليوم، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على تباين، وسط عمليات جني أرباح طفيفة، فيما خيم الهدوء النسبي على شاشات التداول منذ بداية الجلسة وحتى نهاية التعاملات.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال جلسة اليوم نحو 0.3 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 401.4 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقابل نحو 401.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% تعادل نحو 34 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 7452 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بنحو 7486 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.2% مضيفاً نحو نقطتين فقط، بعدما وصل إلى مستوى 785 نقطة بنهاية جلسة تعاملات اليوم، مقابل نحو 783 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى 374 نقطة.