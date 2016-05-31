إنشاء مكتب لإدارة أوّل طرح لسندات سعودية دولية

عيّنت السعودية المصرفي في بنك HSBC فهد السيف، لإنشاء مكتب لإدارة الدين، والذي سيكون مسؤولا عن أوّل طرح لسندات دولية للسعودية، بحسب وكالة "بلومبرغ".

والتحق فهد السيف بوزارة المالية السعودية في إعارة غير محددة الزمن من البنك السعودي البريطاني، الذي يمتلك فيه HSBC حصة 40%.

يُذكر أن فهد السيف هو ثاني مصرفي من HSBC ينتقل للعمل الحكومي بعد محمد التويجيري، الذي كان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، لتخفيف اعتماده على الإيرادات النفطية.