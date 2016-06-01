الدولار يتراجع أمام الين مع إعادة النظر في رفع الفائدة

تراجع الدولار أمام الين اليوم الأربعاء مبتعداً عن أعلى مستوى في شهر الذي بلغه في مطلع الأسبوع بعد أن دفعت بيانات أميركية ضعيفة المستثمرين إلى إعادة النظر في آمال بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو.

وأظهرت بيانات أعلنت، أمس الثلاثاء، أن ثقة المستهلكين الأميركيين انخفضت، فيما تراجع مسح لأنشطة الأعمال في ولايات الغرب الأوسط الأميركي.

وانخفض الدولار 0.8 بالمئة إلى 109.835 ين، منخفضا عن سعر 111.455 ين الذي لامسه يوم الاثنين وكان الأعلى منذ أبريل.

ويأتي ارتفاع الين اليوم بينما يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رسميا تأخير زيادة مقررة في ضريبة المبيعات.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن آبي قال لأعضاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، اليوم الأربعاء، إنه سيؤخر الزيادة الضريبية عامين ونصف العام.

وأمام سلة من ست عملات رئيسية، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 95.70 مبتعدا عن سعر 95.968 الذي سجله يوم الاثنين، وهو أعلى سعر له في شهرين.