بورصة مصر تتجاوز خسائر مايو وتصعد بأول جلسة في يونيو

ودعت البورصة المصرية جلسات شهر مايو المنتهي أمس بخسائر حادة، لتستهل أول جلسات شهر يونيو الجاري على أرباح، وسط حالة من الهدوء الحذر والترقب، دفعت إلى تدني مستويات وأحجام التداول.

وتمكنت مؤشرات السوق من تجاوز الأداء العرضي المائل للهبوط، وأنهت جلسة تعاملات اليوم على تباين.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال جلسة اليوم نحو 3.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 404.2 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقابل نحو 400.4 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% تعادل نحو 89 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 7572 نقطة بنهاية جلسة اليوم، مقارنة بنحو 7483 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.41% مضيفاً نحو 4 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 787 نقطة بنهاية جلسة تعاملات اليوم، مقابل نحو 673 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.22% لينهي جلسة اليوم عند مستوى 372 نقطة.

كانت البورصة المصرية قد سجلت خسائر شهرية عنيفة خلال شهر مايو الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، ليغلق عند 7483 نقطة خاسراً نحو 289 نقطة تُمثل نسبة 3.73% مقابل 7773 نقطة إغلاق أبريل الماضي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70"، بنهاية مايو 2016، بنسبة 0.13%، وصولاً لمستوى 373 نقطة، مقابل 374 نقطة إغلاق أبريل الماضي.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 100 بنهاية مايو 2016 بنسبة 0.78% خاسراً 6 نقاط، عند مستوى 783 نقطة من 789 نقطة بنهاية أبريل الماضي.

وخسر رأس المال السوقي بنهاية تعاملات شهر مايو نحو 12.9 مليار جنيه، ليغلق عند مقابل 400.45 مليار جنيه انخفاضاً من 413.34 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين على الأسهم، خلال شهر مايو المنتهي أمس، اتجهت تعاملات المصريين للبيع بقيمة 1.5 مليار جنيه، مقابل صافٍ شرائي للأجانب والعرب بقيمة 1.25 مليار ريال و288 مليون جنيه على التوالي، وفقاً لبيانات "مباشر برو".

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافيا شرائيا 896.85 مليون جنيه منذ بداية 2016، فيما سجل العرب صافي مشتريات بنحو مليار جنيه خلال الفترة ذاتها بعد استبعاد الصفقات.. بحسب بيانات البورصة.

واستحوذت المؤسسات على 73.49% من تعاملات البورصة خلال مايو الماضي، فيما استحوذ الأفراد على النسبة المتبقية 26.51%، وسجلت المؤسسات صافي مشتريات خلال الشهر 207.98 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.