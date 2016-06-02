الجنيه الإسترليني يتراجع أمام اليورو والدولار

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو بعدما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدم مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت استطلاعات أجرتها صحيفة "غارديان" ومعهد "آي سي ام"، قبل 3 أسابيع فقط على موعد الاستفتاء حول عضوية البلاد، أن مؤيدي الخروج يحظون بتأييد 52% في مقابل 48%، ما يشكل انعكاساً للميل السابق.

وتتطابق استطلاعات الرأي مع الميل الملاحظ في استطلاعات أخرى، إذ أظهرت "فايننشال تايمز" مثلاً أن مؤيدي البقاء لا يزالون يتقدمون، إلا أن الفارق بين المعسكرين تضاءل إلى 3 %من 6% قبل أسبوع. وأدى ذلك إلى زيادة التوتر في الأسواق التي تخشى أن يؤدي خروج بريطانيا من أوروبا إلى بلبلة في الأسواق، أو إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني.

وتراجع الجنيه 1% إلى 1.4478 دولار، بينما ارتفع اليورو 1% إلى 0.7689 بنس. وتراجع الدولار أمام الين مبتعداً عن أعلى مستوياته في شهر الذي سجله مطلع الأسبوع، بعدما دفعت بيانات أميركية ضعيفة المستثمرين إلى إعادة النظر في آمال في شأن رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات أعلنت أول من أمس أن ثقة المستهلكين الأميركيين انخفضت، فيما تراجع مسح لأنشطة الأعمال في ولايات الغرب الأوسط الأميركي. وانخفض الدولار 0.8 % إلى109.835 ين، دون مستوى 111.455 ين الذي لامسه مطلع الأسبوع وكان الأعلى منذ أبريل الماضي.

ويأتي ارتفاع الين أمس في ظل ارتفاع التوقعات بأن يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رسمياً تأخير زيادة مقررة في ضريبة المبيعات. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % إلى 95.70، مبتعداً عن مستوى 95.968 الذي سجله مطلع الأسبوع، وهو الأعلى في شهرين.

وصعد سعر الذهب قليلاً في إطار بداية غير مبشرة لحزيران في الأسواق العالمية والدولار، إذ تحاول السوق تقييم مدى اقتراب الولايات المتحدة من رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1215.76 دولار للأونصة، بعدما صعد 0.8% أول من أمس، وهو الارتفاع الأكبر خلال يوم واحد منذ 13 مايو الماضي، بعد تراجعه على مدار 10 أيام.

وارتفع الذهب 15% تقريباً منذ بداية العام الحالي، ولكنه تعثر بعدما عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياط في أبريل توقعات تشديد السياسة النقدية. وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.3% إلى 15.97 دولار، والبلاتين 0.6% إلى 971.8 دولار، والبلاديوم 1.1% إلى 540.10 دولار