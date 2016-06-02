اليوم.. بدء التداول على أسهم "كليوباترا" ببورصة مصر

بدأ اليوم، التداول على أسهم شركة مستشفى كليوباترا، بالبورصة المصرية، وهي أول مستشفى خاص ينضم لقائمة الشركات المدرجات بالبورصة المصرية.

ويجري التداول على أسهم الشركة تحت رمز "CLHO.CA" بسعر 9 جنيهات للسهم.

يأتي ذلك في ضوء إتمام عملية ترتيب طلبات الاكتتاب وتلبية متطلبات التخصيص لعدد 34 مليون سهم مخصص لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية و6 ملايين سهم، لشريحة الطرح العام في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وأعلنت إدارة البورصة في وقت سابق، أنه تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص بمعدل 6.73 مرة مع تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح العام بمعدل 28.6 مرة. ويصل بذلك رأس المال السوقي لشركة مستشفى كليوباترا إلى 1.44 مليار جنيه تساوي نحو 162.2 مليون دولار، وذلك بمقتضى السعر النهائي لعملية الطرح بالبورصة المصرية.

وقد مثل المستثمرين الدوليين أغلبية طلبات الاكتتاب بشريحة الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج أعمال الشركة والمقومات التنافسية الجذابة التي ينفرد بها في قطاع الرعاية الصحية بالسوق المصري. كما أن الصفقة تؤكد إمكانات النمو الجذابة التي يحظى بها الاقتصاد المصري بوجه عام، والتي تلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد.

وبلغ معدل تغطية الاكتتاب في شريحتي الطرح الخاص والعام لعدد 40 مليون سهم نحو 10 مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3.6 مليار جنيه وبما يعادل 400.3 مليون سهم.