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"ستاندرد آند بورز" يغلق عند أعلى مستوى في 7 أشهر

المصدر: نيويورك - رويترز
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اختتمت الأسهم الأميركية تعاملات أمس الخميس، على ارتفاع طفيف، وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر مع صدور بيانات جديدة رسمت صورة أكثر إشراقا للاقتصاد، وتحقيق أسهم الرعاية الصحية مزيدا من المكاسب، بما طغى على انخفاض أسهم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 48.89 نقطة أو 0.27% ليغلق عند 17838.56 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.93 نقطة أو 0.28% ليصل إلى 2105.26 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 19.11 نقطة أو 0.39% لينهي اليوم عند 4971.36 نقطة.

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