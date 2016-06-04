بيانات ضعيفة تكبد الدولار أكبر انخفاض يومي في 4 أشهر

تكبد الدولار الأميركي أكبر خسارة يومية له بالنقاط المئوية مقابل سلة عملات رئيسية منذ فبراير، بعد صدور بيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة ألقت بظلال من الشك على إمكانية رفع الفائدة الأميركية قريباً، وفقاً لـ"رويترز".

ومقابل اليورو سجل الدولار أكبر خسارة يومية بالنقاط المئوية، أمس الجمعة، في ستة أشهر، مع رهان المستثمرين على أن البيانات الاقتصادية الضعيفة ستبقي أسعار الفائدة دون تغير في الشهور القادمة.

ومن شأن رفع الفائدة الأميركية زيادة العائد على الأصول المقومة بالعملة الأميركية مثل أوراق الخزانة الأميركية وهو ما يزيد جاذبية الدولار.

وقال تقرير لوزارة التجارة إن الشركات الأميركية أضافت 38 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو أدنى رقم في أكثر من خمس سنوات.

وتراجع مؤشر الدولار 1.6% إلى 93.989، أدنى مستوى له منذ 12 مايو. وهذه أكبر خسارة يومية بالنقاط المئوية للمؤشر منذ الثالث من فبراير. وخلال الأسبوع بأكمله هبط المؤشر بنحو 1.5%.

ومقابل الين هبط الدولار 2% أمس الجمعة إلى 106.74 ين، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ السادس من مايو. وخسرت العملة الأميركية أكثر من 3% مقابل الين خلال الأسبوع.

وارتفع اليورو 1.7% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1349 دولار أعلى مستوى منذ 13 من مايو. وذلك أكبر مكسب يومي لليورو منذ الثالث من ديسمبر. وخلال الأسبوع ارتفع اليورو أكثر من 2%.