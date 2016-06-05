"القرين" للعربية: جاهزون لعرض الاستحواذ على نابيسكو

عاد سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو" إلى التداول اليوم الأحد بعد أن أوقفته بورصة الكويت لمدة ساعة، وذلك على خلفية الخبر الذي أعلنته شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بعد إغلاق الخميس الماضي، بأن مجلس إدارتها قرر تقديم مستند عرض استحواذ إلزامي عن كامل الأسهم التي لا تملكها في "نابيسكو".

وأضافت "القرين" في بيان للبورصة الكويتية، أن هذا القرار جاء بعدما وصلت نسبة ملكيتها المباشرة وغير المباشرة إلى30.4% من أسهم رأسمال "نابيسكو".

وتعمل نابيسكو في قطاع الخدمات النفطية وتستحوذ على عقود بالباطن لمقاولين في القطاع النفطي في المساندة لعمليات حفر الآبار وإصلاحها وصيانتها.

مشكلة هذا الاستحواذ أن الأسهم المتاحة قليلة في السوق، حيث إن كبار الملاك وبينهم "القرين" يستحوذون على نسبة 70% حسب إفصاح الملكيات في الشركة.

وقالت مصادر في "القرين" للعربية إن الشركة جاهزة لتقديم عرض الاستحواذ فور الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية.

كما أن الشركة تجد فرصة استثمارية جيدة في السهم بعائد من التوزيعات لا يقل عن 7%، وهي متوافقة مع طبيعة استثمارات "القرين". كما أن رأسمال الشركة صغير جدا لا يتعدى 6 ملايين دينار، ومطلوب رفعه إلى10 ملايين دينار لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، حسب قوانين هيئة الأسواق.