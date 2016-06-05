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اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في "لازوردي للمجوهرات"

المصدر: العربية.نت
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يبدأ اليوم الأحد في السوق السعودية الأولية، اكتتاب شريحة الأفراد في نحو أربعة ملايين سهم من أسهم شركة "لازوردي للمجوهرات"، تمثل 30% من الحصة المطروحة للاكتتاب، وبسعر 37 ريالاً للسهم، حيث يستمر الاكتتاب لمدة تسعة أيام.

وكانت "لازوردي للمجوهرات" قد أعلنت عن طرح 13 مليون سهم، تُمثل 30% من رأسمالها للاكتتاب، وتمت تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات أكثر من ثماني مرات.

ويُعد اكتتاب "لازوردي للمجوهرات" ثالث اكتتاب تشهده السوق السعودية خلال العام الحالي، بعد "المستشفى السعودي الألماني" و"اليمامة للصناعات الحديدية".

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