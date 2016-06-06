الذهب عند أعلى مستوى بأسبوعين مع انحسار فرص رفع الفائدة

لامس الذهب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، قبل أن يتراجع قليلا بعد أن سجل أكبر مكسب يومي في أربعة أشهر في الجلسة السابقة إثر بيانات التوظيف الأميركية التي جاءت دون التوقعات لتقلص فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية قريبا.

وزاد الذهب نحو 17 في المئة منذ بداية العام ولكنه تعرض لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية جراء تصريحات كبار المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من بينهم جانيت يلين رئيسة المجلس التي عززت التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة.

وتنفس الذهب الصعداء بعد بيانات أميركية أظهرت تسجيل أقل عدد من الوظائف الجديدة في خمسة أعوام ونصف العام خلال مايو، ليرتفع المعدن الأصفر 2.8% مسجلا أكبر زيادة يومية من حيث النسبة منذ 11 فبراير.

ونزل المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1240.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش.

وكان قد سجل في وقت سابق 1248.40 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 24 مارس. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1243.20 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 في المئة إلى 16.38 دولار للأونصة.