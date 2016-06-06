باكستان تعتزم العودة لأسواق الصكوك العالمية

تعتزم باكستان جمع 79.1 مليار روبية، ما يعادل 756 مليون دولار أميركي، من خلال طرح صكوك سيادية في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2017 في إطار ميزانية تهدف لتعزيز المالية العامة للبلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سيكون البيع المحتمل لصكوك مقومة بعملة أجنبية الأول منذ جمعت باكستان مليار دولار من صكوك خمسية في أواخر عام 2014. وامتنعت باكستان عن دخول سوق الصكوك العام الماضي.

كما تنوي الحكومة جمع 47.7 مليار روبية من خلال قروض ميسرة من البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة، ويقل ذلك عن مبلغ 92.3 مليار روبية اقترضته من البنك الإسلامي في السنة المالية 2015-2016.

ويقارن هذا مع خطط الحكومة لجمع 105.5 مليار روبية من خلال طرح سندات سيادية في الميزانية الجديدة ارتفاعا من 52.2 مليار في العام السابق.

وفي فبراير توسع البنك المركزي في طرح صكوك بالعملة المحلية حيث باع صكوكا بقيمة 100 مليار روبية لأجل ثلاث سنوات.