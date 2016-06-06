مصادر: "الجابر للبناء" تدرس طرح أسهمها في بورصة قطر

قالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن مجموعة "الجابر للبناء" تنوي إدراج أسهمها في السوق القطرية، في طرح قد تصل قيمته إلى 800 مليون دولار.

ولم تشهد السوق القطرية خلال الأعوام الـ6 الماضية سوى عملية طرح واحدة لشركة "مسيعيد للبتروكيماويات" في عام 2014.

وقال مصدر إن توقيت الطرح غير واضح إذ إنه متوقف على موافقة الجهات التنظيمية التي قد تؤجل قرارها نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية، التي أثرت على قطاع الإنشاءات، حيث انخفض عدد المشروعات التي جرى ترسيتها بتسعين في المئة مقارنة مع مستوها قبل عام.

من ناحية أخرى، أشارت مصادر مصرفية إلى أن "مجموعة الجابر" في وضعٍ أقوى في السوق القطرية، نتيجة حصولها على عدد كبير من مشروعات البنية التحتية الحكومية قيد التنفيذ التي تتضمن الخط الذهبي لمترو الدوحة وعدداً من عقود بناء السكك الحديدية.