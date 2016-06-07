"دبي الإسلامي" يفتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق أولوية

يبدأ اكتتاب بنك "دبي الإسلامي" في إصدار حقوق أولوية بقيمة ثلاثة مليارات درهم بهدف تعزيز قاعدة رأس المال.

وبحسب وثيقة الإصدار، سيطرح البنك نحو 990 مليون سهم جديد للمساهمين، عن طريق سهم مقابل كل أربعة أسهم. وتم تسعير السهم عند 3 دراهم و20 فلساً للسهم، وذلك بخصم كبير عن سعر إغلاق أمس البالغ 4 دراهم 95 فلساً.

وسيكون للمكتتبين حق بيع حيازاتهم لشراء أسهم جديدة حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، وستنتهي فترة الاكتتاب لزيادة رأس المال في العشرين من الشهر نفسه.

وكان الرئيس التنفيذي "لدبي الإسلامي" قد قال في يناير الماضي إن البنك سيحتاج إلى زيادة رأس المال خلال العام الحالي.

وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك "دبي الإسلامي" 16% بنهاية مارس، وهو أعلى من الحد الأدنى الذي تطلبه الجهات التنظيمية المختصة في الإمارات والبالغ 12%.