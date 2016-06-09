الذهب بـ1263 دولاراً للأونصة عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفع سعر الذهب بما يزيد عن 1% مسجلا أعلى مستوياته في 3 أسابيع مدعوماً بضعف الدولار وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية قريباً.

وأخرج المستثمرون من حساباتهم تقريبا احتمال زيادة الفائدة الأميركية في اجتماع لجنة السياسة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 14 و15 يونيو الجاري.

ويرى المستثمرون أن احتمالات رفع أسعار الفائدة في يوليو انخفضت إلى نحو 26% منذ صدور بيانات الوظائف التي جاءت مخيبة للآمال الأسبوع الماضي وتعليقات رئيسة الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين يوم الاثنين.

وأدى ذلك إلى هبوط الدولار لأدنى مستوياته في 5 أسابيع مقابل سلة عملات.

وزاد الذهب في السوق الفورية بنحو 1.6% إلى 1263.81 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 20 مايو. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.2% لتبلغ عند التسوية 1262.30 دولار للأونصة.

ودفعت مكاسب الذهب المعادن النفيسة الأخرى للصعود، إذ ارتفعت الفضة 4% إلى 17 دولارا للأونصة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع.

ولامس البلاديوم أيضا أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 570.28 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين لأعلى مستوى له في أسبوعين عند 1019.58 دولار للأونصة.