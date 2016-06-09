تغطية اكتتاب "لازوردي" 126% حتى اليوم الرابع

كشفت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة لازوردي للمجوهرات، أن عدد الأفراد المكتتبين في الطرح العام للشركة حتى نهاية اليوم الرابع 125.98%.

وأضافت الشركة أن عدد المكتتبين بلغ 191.56 ألف مكتتب، اكتتبوا بمبلغ 180.39 مليون ريال، من خلال 35.94 ألف طلب اكتتاب.

وكان اكتتاب شريحة الأفراد في "لازوردي للمجوهرات"، قد بدأ في 5 يونيو الجاري لنحو 4 ملايين سهم من أسهم شركة تمثل 30% من الحصة المطروحة للاكتتاب، وبسعر 37 ريالاً للسهم، حيث يستمر الاكتتاب لمدة تسعة أيام.

وكانت "لازوردي للمجوهرات" قد أعلنت عن طرح 13 مليون سهم، تُمثل 30% من رأسمالها للاكتتاب، وتمت تغطية اكتتاب شريحة المؤسسات أكثر من 8 مرات.

ويُعد اكتتاب "لازوردي للمجوهرات" ثالث اكتتاب تشهده السوق السعودية خلال العام الحالي، بعد "المستشفى السعودي الألماني" و"اليمامة للصناعات الحديدية".