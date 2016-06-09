سوق السعودية تنهي أسبوع برنامج التحول الوطني بمكاسب 2%

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الذي شمل الإعلان عن برنامج التحول الوطني على مكاسب قوية بلغت 2%.

وتسود أجواء تفاؤل إيجابية في الأوساط الاقتصادية على وقع الإعلان عن برنامج التحول الوطني الذي يدعم تخلي السعودية عن الاعتماد على الإيرادات النفطية، في خطوة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، والاعتماد أكثر على القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.

وحقق مؤشر سوق السعودية مكاسب في نهاية جلسة اليوم الخميس بنسبة 0.03%، إلى مستوى 6606 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال، بتداولات 361.7 مليون سهم.

مكاسب اليوم جاءت على الرغم من تراجع مؤشر البتروكيماويات 0.55%، على وقع انخفاض أسعار النفط خلال تعاملات اليوم حيث جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 52.38 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في 2016 عند 52.86 دولار للبرميل.

وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.31%، الإسمنت 0.65%، والتجزئة 0.92%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة سهم الإنماء 781 مليون ريال، دار الأركان 779 مليون ريال، سابك 612 مليون ريال، وإعمار 203 مليون ريال.